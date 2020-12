42 Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt am Donnerstag. Damit gibt es aktuell im Landkreis Germersheim 492 bestätigte positive Fälle. Die Gesamtzahl beläuft sich auf 2179 Infizierte seit Beginn der Pandemie.

Neu betroffen sind zwei Einrichtungen: An der Eduard-Orth-Grundschule, Germersheim, gibt es einen neuen Fall. Die Ermittlungen dauern an. Außerdem gibt es einen neuen Fall in der Kita Arche-Noah, Germersheim. Die betroffene Gruppe ist in Quarantäne.

