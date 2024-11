Während des Berufsverkehrs haben Polizeibeamte am Mittwoch das morgendliche Durchfahrtsverbot in der Eisenbahnstraße in Maximiliansau kontrolliert. Innerhalb von knapp zwei Stunden waren 42 Verkehrsteilnehmer dort widerrechtlich in Richtung Ortsmitte unterwegs. Auf sie kommt ein Verwarnungsgeld von je 50 Euro zu. Zwischen 6 und 8.30 Uhr dürfen nur Anwohner die Straße Richtung Ortsmitte befahren.