Während das Land Rheinland-Pfalz eine sinkende Zahl an Straftaten für das Jahr 2020 vermeldet, ist das Gegenteil im Landkreis Germersheim der Fall. Der verhagelt sogar der Polizeidirektion Landau die Kriminalitätsstatistik: Sie könnte sinkende Zahlen wegen der Rückgänge in Landau und der Südlichen Weinstraße vermelden, wäre da nicht der Landkreis am Rhein. Hier gab es mehr Straftaten – die Zahlen stiegen von 7027 im Jahr 2019 auf 7427 im Jahr 2020. Gleichzeitig vermelden die Polizeiinspektionen Germersheim und Wörth steigende Aufklärungsquoten: Wörth klärte 61,8 Prozent der Straftaten auf, Germersheim 68,1 Prozent und liegt damit über der Quote des Landes von 66,2.

„Hausfriedensbruch, Beleidigung, Sachbeschädigung sowie Widerstand gegen die Staatsgewalt“ sind Delikte, die unter die größte Gruppe sonstige Straftatbestände fallen (24,77 Prozent). Gefolgt von Diebstählen, die mit 24,75 Prozent den größten Teil der Gesamtkriminalität im nördlichen Landkreis ausmachten. Auch im südlichen Kreis landen Diebstahlsdelikte mit 26,3 Prozent aller Straftaten auf dem zweiten Platz. Auf dem ersten, wie auch in Germersheim, befinden sich die sonstigen Straftaten mit 26,6 Prozent

Zudem meldet Wörth noch drei Straftaten gegen das Leben und Germersheim dieses Jahr keine.