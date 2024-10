400 Liter Diesel haben Unbekannte zwischen Freitagmittag und Montagmorgen aus Fahrzeugen auf einer Windpark-Baustelle zwischen Ottersheim und Herxheim abgezapft. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Außerdem entwendeten sie mehrere Baumaschinen. Die Schadenshöhe ist laut Polizei noch nicht bekannt. Hinweise an die Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefon 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.