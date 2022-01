Am Donnerstagabend kam es gegen 20 Uhr in der Gutenbergstraße in Rülzheim zu einem zunächst nur verbalen Streit zwischen einem 40-jährigen und einem 42-jährigen Mann. Dieser Streit geriet jedoch außer Kontrolle. Zuerst schlug laut Polizeibericht der 42-Jährige dem 40-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Dadurch „rastete der alkoholisierte 40-Jährige aus und zerschlug mehrere Fenster“, heißt es im Bericht weiter.

Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde der 40-Jährige von der Polizei in Gewahrsam genommen und sollte in eine Fachklinik untergebracht werden. Nach der Ankunft in der Dienststelle leistete der 40-Jährige Widerstand und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten. Hierdurch wurde niemand verletzt. Nach der Abnahme einer Blutprobe wurde der 40-Jährige in die Fachklinik gebracht.