Innerhalb von wenigen Tagen müssen Unternehmen auf die sogenannte 3G-Regelung umstellen. Das ist für das Lastwagenwerk eine genauso große Herausforderung wie für Mittelständler. Die RHEINPFALZ hat nachgefragt, wie die Vorgaben umgesetzt werden. Dabei gibt es durchaus auch Impfanreize.

Geimpft, genesen oder getestet: So lautet ab Mittwoch, 24. November, die Vorgabe am Arbeitsplatz. Im Mercedes-Benz-Lastwagenwerk in Wörth bedeutet das, dass zirka 10.000 Mitarbeiter