Einmal im Jahr kommen Bastler und Tüftler aus ganz Deutschland und darüber hinaus nach Zeiskam. Die Modellbauausstellung in der Fuchsbachhalle ist sowas wie ein Klassentreffen von positiv verrückten Hobbyingenieuren.

An zwei Tagen lädt der Plastikmodellbauclub Südpfalz (PMC) zur Ausstellung in die Fuchsbachhalle ein. Modellbauer präsentieren sie sich gegenseitig ihre Panzer, Flugzeuge, Kriegsschiffe und Lkws. Auch das Pirmasenser Riesenrad hat es in Miniaturform in die Halle geschafft. Die Bauweisen sind so verschieden wie die fertigen Modelle. Die Modellbauer haben in der Südpfalz eine lange Tradition. „Wir sind seit 2002 hier in Zeiskam, angefangen hat es aber bereits 1989“, sagt Andreas Lietzau vom PMC. Nach der Coronazwangspause ist der Verein froh, ihre Freunde wieder ins Dorf einladen zu können. Bei einem Rundgang gewährt Lietzau Einblicke in Altbekanntes und neue Trends der Szene.

An einem Tisch steht zum Beispiel ein Vereinskollege mit 3D-Drucker. Auf einem Bildschirm kann man sehen, wie er direkt vor Ort 3D-Modelle konstruiert, die dann auf Knopfdruck vom Drucker hergestellt werden können. Die Erfindung war auf Neudeutsch ein „Gamechanger“ für die Modellbauer. Also etwas, dass alles auf den Kopf stellt. „Mit so einem Gerät können nun Teile und ganze Modelle hergestellt werden, die sich für die Großanbieter nicht lohnen. Manche Leute verdienen Geld damit, nur die 3D-Modelle zu machen und online zur Verfügung zu stellen“, erklärt Lietzau.

Verschiedene Techniken und viele unterschiedliche Modelle – die Mischung macht es letztlich. Foto: Iversen

Vorher gab es hauptsächlich zwei Bauweisen: die ganz normalen Bausätze, bei der alle Einzelteile und eine Bauanleitung mitgeliefert werden. Für besonders Kreative gibt es die Bauweise „from scratch.“ Das heißt wörtlich übersetzt „von Null anfangen“, was aber meistens nicht ganz zutrifft. Jochen Walz arbeitet seit vielen Jahren bei Daimler im Lkw-Werk. Die Faszination für die dicken Brummer nimmt er mit in seinen Hobbykeller. Er stellt aufwendige „from scratch“-Modelle der Lastkraftwagen her. „Ich suche mir ausgefallene Fahrzeuge aus. Dann nehme ich mir ein Standard-Modell eines Lkws als Basis, das ich dann modifiziere“, sagt der Wörther. Dafür hat er Rohmaterial, dass er maßgenau zusammenschneidet, verbohrt und färbt. Die Reifen seiner Lkw hat er selbst aus Gießharz gegossen. Wenn meine Frau mich sucht, muss sie nur acht Stufen die Treppe runter gehen“, so Walz. Auf die Ausstellung geht er, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, neue Modelle zu bestaunen und über Arbeitstechniken fachzusimpeln.

Schlösser und Kriegsschiffe – die Ausstellung in der Fuchsbachhalle hat viel zu bieten. Foto: Iversen

Unter den Ausstellern herrscht eine gute Atmosphäre, man kennt sich. Es fällt auf, dass ein Großteil der Modelle aus alter Militärtechnik besteht. Wie genau nehmen es die Tüftler mit der historischen Korrektheit? Es gibt ein paar, „die wir etwas spöttisch die 'Nietenzähler' nennen“, erzählt Lietzau. Diese rümpfen die Nase, wenn „ein Modell auch nur das kleinste bisschen vom Original abweicht“. Die seien aber in der Minderheit. „Ich denke, das Beste ist es, da einen guten Mittelweg zu finden zwischen Genauigkeit und Machbarkeit.“ Letztlich gelte es zu akzeptieren, wie andere bauen. Das wird deutlich, wenn man auf den Ausstellungstischen etwas genauer hinschaut. Bei einem steht ein Flugzeug neben einem Dinosaurier. Öfters mal gibt es Mischungen aus Zweiter-Weltkriegs-Ästhetik und Raumschiffen aus der Star- Wars-Reihe. Daneben finden sich Modellschlösser, die komplett aus Papier gefaltet wurden, genau wie eine Sammlung von Legofiguren oder einem Riesenrad aus dem 3D-Drucker. Die Vielfalt machts.