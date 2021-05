Ein 39-Jähriger steht im Verdacht, am Sonntag gegen 8.15 Uhr in einer Kleingartenanlage der Wasserwerkstraße eine 67 Jahre alte Frau angegriffen zu haben. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge habe sich der Mann von der Passantin gestört oder provoziert gefühlt, weshalb er zunächst einen Stein in ihre Richtung warf. Dann habe er die Frau verfolgt und zu Boden gestoßen. Durch den Sturz und, ihren Angaben zufolge, durch weitere Fußtritte erlitt die 67-Jährige diverse Verletzungen, die ärztlicher Behandlung bedurften. Darüber hinaus habe der Angreifer das Mobiltelefon der Geschädigten beschädigt. Zeugen hielten den Tatverdächtigen fest und verständigten die Polizei. Der Mann wurde am Montagnachmittag wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung einem Haftrichter vorgeführt, kam aber nicht in Untersuchungshaft. Weitere Ermittlungen dauern an.