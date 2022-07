Gerade debattieren Politik und Gesellschaft über Wärmestuben. Dabei sollte es doch gerade um Kühlräume gehen. Über hitzige Debatten in heißen Zeiten.

Hitze überall. Nicht nur draußen, weil die Sonne vom Himmel brennt. Sondern auch in sämtlichen Gremien diskutiert man sich gerade die Köpfe heiß. Dabei geht es meist um ganz andere Temperaturen: Die mögliche Kälte im Winter. Was passiert, wenn draußen klirrender Frost herrscht, aber Wohnungen nicht mehr richtig beheizt werden können, weil dazu das Gas fehlt?

Da ist davon die Rede, dass es nunmal keinen Anspruch darauf gibt, privat in einer kuschelig warmen Bude zu sitzen. War bei Oma nicht auch nur die gute Stube geheizt? Im Büro soll man eine Strickjacke überziehen und dann bekommt man das schon hin. Gleichzeitig machen sich Kommunen Gedanken, wo man Wärmestuben einrichten könnte. Das sind Sorgen, die sich noch zu Beginn des Jahres niemand hätte vorstellen können und die einem Gänsehaut verursachen.

Aber vielleicht wird es ja erneut ein viel zu warmer Winter, dem Klimawandel sei’s gedankt. Momentan heizt dieser uns aber erstmal kräftig ein. Die Prognose lautet kontinuierlich über 30 Grad und kein Ende ist in Sicht. Lange her, dass man fröhlich „36 Grad und es wird noch heißer“ mitgeträllert hat – inzwischen sehnt man jedes Gewitter herbei. In anderen Ländern spricht man nicht über mögliche Wärmestuben im Winter, sondern redet Klartext über Kühlräume im Sommer. Frankreich ist nach einer bitteren Lektion mit Tausenden Toten im Jahr 2003 in dieser Hinsicht vorbildlich. In Paris werden derzeit gekühlte Büros aus für die überhitzte Bevölkerung zur Verfügung gestellt und landesweit Senioren angerufen und nach ihrem Wohlbefinden gefragt. In Sachen Hitzeprävention hat also nicht nur die Südpfalz noch eine Menge Luft nach oben.

Und manchmal ist die Luft auch ganz schön frisch. Zum Beispiel in der Sitzung des Kreistags in der Bienwaldhalle. Da hat die Klimaanlage am Montag nicht nur Überhitzung vermieden, sondern direkt zum Frösteln anregt. Deshalb mag die Frage erlaubt sein: Bedeutet Energie sparen nicht nur weniger zu heizen, sondern auch weniger zu ... kühlen?