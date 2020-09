Der Landkreis Germersheim wird im kommenden Jahr vom Straßenbauprogramm des Landes profitieren. Insgesamt ist dafür eine Gesamtsumme in Höhe von 3,78 Millionen Euro vorgesehen. Folgende Projekte sollen laut geplantem Bauprogramm im Kreis noch im kommenden Jahr umgesetzt werden: L509 Ortsdurchfahrt Bellheim, L509 Ortsumgehung Bellheim, L540 bei Jockgrim, L549 Neupotz-Leimersheim. Der Entwurf des Landeshaushalts 2021 hält für das Landesstraßennetz 126 Millionen Euro bereit. 331 Projekt sieht das Programm vor. Nach dem Grundsatz „Erhalt vor Neubau“, sorgt der Landesbetrieb Mobilität für leistungsfähige Verkehrsadern. In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten „ist dies ein wichtiges Signal an Bürgerinnen und Bürger sowie die rheinland-pfälzischen Unternehmen“, sagen die SPD-Abgeordneten Schweitzer und Rehak-Nitsche.