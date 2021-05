Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 zwischen Karlsruhe und Bruchsal wurde am Montagnachmittag eine 37-jährige VW-Fahrerin schwer verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Autobahnpolizei übersah der 35-jährige Fahrer eines Sattelzugs das Stauende bei Kilometer 610 zwischen Untergrombach und Bruchsal. Zwar soll der LKW-Fahrer noch versucht haben, nach links auszuweichen, prallte aber noch auf das Heck des VWs der 37-Jährigen und schob diesen auf einen davor fahrenden VW einer 28-Jährigen. Die schwer verletzte 37-Jährige musste laut Polizeibericht durch alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehren Bruchsal, Untergrombach sowie Karlsdorf-Neuthard aus ihrem Fahrzeug befreit und im Anschluss von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Während des Hubschrauber-Einsatzes war die A 5 zwischen Karlsruhe-Nord und Bruchsal für etwa 40 Minuten voll gesperrt. Die 28-jährige Fahrerin des zweiten VWs trug nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon. Sie wurde aber von Rettungskräften vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Nach Abschluss der Bergung gegen 15.30 Uhr waren alle drei Fahrspuren wieder für den Verkehr frei.