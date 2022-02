365 neue Coronafälle innerhalb von 24 Stunden meldet das Gesundheitsamt des Kreises am Donnerstagmittag. Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 4409 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 21.059 mit dem Coronavirus infizierte Menschen seit Beginn der Pandemie. Die Gesamtzahl der Todesfälle beläuft sich auf 190 seit Beginn der Pandemie (Stand 17. Februar, 13 Uhr). Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt am Donnerstagnachmittag dem Landesuntersuchungsamt zufolge 1373,4 nach 1351,1 am Mittwoch. Hat sich also wieder leicht erhöht.

Statistik

Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 1303 Infizierte seit Beginn der Pandemie/301 aktuell infizierte Personen/979 Genesene/23 an oder mit Covid-19 Verstorbene.

Wörth: 2921/622/2286/13

VG Kandel: 2067/452/1602/13

VG Jockgrim: 2450/531/1888/31

VG Rülzheim: 2211/495/1700/16

VG Bellheim: 2217/465/1716/36

Germersheim: 4916/992/3896/28

VG Lingenfeld: 2974/551/2393/30

Kreis GER: 21059/4409/16460/190.