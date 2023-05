36 Personen haben ihre Einbürgerungsurkunde erhalten und sind damit deutsche Staatsbürger. Landrat Fritz Brechtel überreichte im Bürgersaal der Stadtverwaltung Germersheim die Einbürgerungsurkunden: „Durch Ihre Entscheidung bereichern Sie die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland“, sagte Brechtel Die Mehrheit der 36 Personen kommt aus Syrien, weitere unter anderem aus Rumänien, Griechenland, Italien und der Ukraine. Eine bewegende Rede hielt eine syrische Familie (Vater, Mutter und drei Kinder) aus Aleppo, die erzählte, was sie zum Wegzug aus ihrem Heimatland bewog und, warum sie die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen haben: „Wir suchen Sicherheit für unsere Kinder und möchten, dass sie sich Deutschland zugehörig fühlen und mit ihnen eine neue Zukunft in ihrer neuen Heimat aufbauen.“ Sie wollen sich aktiv in die Gesellschaft Deutschlands einbringen und hoffen, dass ihre Familie ein gutes Beispiel für Integration sein wird.