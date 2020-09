Eine Strafanzeige erhält ein 36-jähriger Autofahrer, der in Büchelberg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Am Samstag kontrolierten Polizisten aus Wörth gegen 14.25 Uhr den 36-Jährigen. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt. Weiterhin wurde ermittelt, dass der Autofahrer schon einmal ohne Führerschein am Steuer aufgefallen war. Das Auto wurde vor Ort verschlossen, die Fahrt für den 36-Jährigen damit beendet.