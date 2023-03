[Aktualisiert 13.11 Uhr] Im baden-württembergischen Philippsburg (Kreis Karlsruhe) hat sich am Wochenende nach ersten Erkenntnissen ein Verbrechen ereignet. Wie die Polizei berichtet, wurde dort eine 36-jährige Frau am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr in ihrer Wohnung mit schweren Verletzungen aufgefunden. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb die Frau an den Folgen der Verletzungen. Wie die Polizei am Sonntagmittag mitteilt, muss von einem Kapitalverbrechen ausgegangen werden.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat für die weiteren Ermittlungen eine 30-köpfige Sonderkommission eingerichtet. Weitere Angaben etwa zur Art der Verletzungen oder zu einem mutmaßlichen Tathergang machte die Polizei zunächst nicht. Zuvor hatten Zeugen berichtet, dass vor einem Einfamilienhaus in der Berwickstraße viele Fahrzeugen der Polizei sowie Rettungswagen und das Kriseninterventionsteam im Einsatz waren. RHEINPFALZ-Informationen zufolge soll die Frau durch Messerstiche getötet worden sein.