Aktuell gibt es im Kreis 340 bestätigte positive Fälle, ein Plus von 14 Fällen gegenüber dem Vortag (Stand Donnerstag, 16 Uhr). Die Gesamtzahl beläuft sich auf 2945 Infizierte seit Beginn der Pandemie. Eine Woche zuvor waren es 2811 Infizierte. Der Inzidenzwert, der die Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen angibt, liegt am Donnerstag laut Landesuntersuchungsamt im Kreis bei 101,5. Am Tag zuvor lag die Zahl bei 103,9.

Statistik

Verbandsgemeinde Hagenbach: 246 Infizierte seit Beginn der Pandemie/15 aktuell Infizierte/213 genesene beziehungsweise nicht mehr infizierte Personen/18 Verstorbene.

Wörth: 421/31/386/4

VG Kandel: 259/42/213/4

VG Jockgrim: 264/36/222/6

VG Rülzheim: 301/37/259/5

VG Bellheim: 372/24/323/25

Germersheim: 610/64/536/10

VG Lingenfeld: 472/91/370/11

Kreis insgesamt: 2945/340/2522/83.

