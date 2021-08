Aufgrund eines ungültigen Fahrtickets geriet am Freitag gegen 3.45 Uhr auf dem Karlsruher Busbahnhof ein 34-Jähriger mit dem Fahrer eines Reisebusses in verbale Streitigkeiten. Der Busfahrer verständigte daraufhin die Polizei. Vor Ort fanden die Beamten den Mann unmittelbar vor dem Bus vor, informiert die Polizei. Er hielt sich an den vorderen Scheibenwischern fest und wollte so die Weiterfahrt des Busses verhindern. Nur durch erheblichen Kraftaufwand konnte der Mann von dem Reisebus weggezogen werden. Er widersetzte sich heftig und musste schließlich kurzzeitig festgenommen werden. Zwei Polizeibeamte zogen sich leichte Verletzungen zu.