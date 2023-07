Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der Kreisstraße bei Rheinhausen (Kreis Karlsruhe) ist ein 34-jähriger Autofahrer verstorben. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann gegen 21.15 Uhr von Rheinhausen in Richtung Oberhausen. Unmittelbar nach dem Ortsausgang Rheinhausen verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum am Fahrbahnrand. Der Fahrer wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.