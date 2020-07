Einen Schaden in Höhe von rund 8000 Euro hat ein 33-jähriger betrunkener Autofahrer am Wochenende in der Nähe des Badesees verursacht. Wie die Polizei Germersheim am Sonntag mitteilte, verlor der Mann auf Höhe des Campingplatzes die Kontrolle über sein Auto und beschädigte dabei ein weiteres. Den Schaden beziffert die Polizei auf Nachfrage mit rund 8000 Euro, 5000 davon seien am Wagen des 33-Jährigen entstanden, als er auf dem Grünstreifen rutschte und die Böschung hinabrutschte. Verletzt wurde der Fahrer dabei nicht, er musste anschließend auf der Dienststelle der Polizei eine Blutprobe abgeben.