Im Klosterdorf haben sich 33 Höfe zusammengetan, um ein Hofflohmarktfest auszurichten. Dabei warten die teilnehmenden Familien mit einer Vielzahl von Angeboten auf, darunter Spielsachen, Werkzeuge, Haushaltswaren oder Kinderbekleidung. Auch Bastelangebote und Snacks wird es in einigen Höfen geben. Alle beteiligten Höfe sind mit Luftballons gekennzeichnet. Die Adressen sind auf Facebook unter „Hofflohmarktfest Hördt“ oder per QR-Code bei den Teilnehmern einzusehen. Der Flohmarkt findet am Samstag, 20. Mai von 10 bis 16 Uhr statt.