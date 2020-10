Die Anmeldefrist für die Herbstschule 2020 an den beiden Grundschulen in der Stadt Wörth ist abgelaufen. Für die Tullaschule in Maximiliansau gab es bei der Stadtverwaltung keine Anmeldungen, sodass dort kein Angebot stattfindet. In der Dammschule in Wörth sind es insgesamt auf die zwei Wochen verteilt vier Gruppen mit 32 Kindern der Stufen 1 – 4. Diese teilen sich auf die 1. und 2. Klassenstufe mit insgesamt 12 Kindern und die 3. und 4. Klassen mit insgesamt 20 Kindern auf. Das Angebot findet von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr statt. Für die Kursleitungen hat die Stadtverwaltung zwei Lehramtsanwärterinnen gewinnen können, die die Kurse für Deutsch und Mathematik in der Zeit ausrichten. Die Kinder werden mit individuellen Lernpaketen versorgt, die die Schule eigens für diesen Zweck geschnürt hat.