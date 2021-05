Gerade noch mal glimpflich ging eine Verfolgungsfahrt aus, die sich in der Nacht auf Mittwoch ein 32-Jähriger mit der Polizei in Karlsruhe lieferte. Gegen 2.15 Uhr bemerkten Beamte des Kriminaldauerdienstes einen verdächtigen VW Sharan auf dem Gelände der Shell-Tankstelle in der Linkenheimer-Landstraße in Karlsruhe Neureut. Das hintere Kennzeichen war mit Zeitungspapier überklebt. Als der Fahrer kontrolliert werden sollte, flüchtete er. Nach kilometerlanger Verfolgung verlor der Fahrzeugführer im Blankenlocher Weg die Kontrolle über sein Cabrio. Er kam von der Straße ab, streifte einen geparkten VW Tiguan und durchbrach noch einen Metallzaun, bevor er wenige Meter vor einem Gebäude zum Stillstand kam. Umgehend setzte der Mann seine Flucht zu Fuß fort, konnte jedoch kurz darauf von den Beamten gestellt und vorläufig festgenommen werden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige offenbar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass er vermeintlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, im Fahrzeug selbst stellten die Beamten entsprechende Indizien fest. Der Mann wird sich nun wegen diverser Delikte strafrechtlich verantworten müssen. Bei der Flucht verursachte er Sachschaden von geschätzten 8.000 Euro. Auch die Fahrzeughalterin wird sich wegen des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis zu verantworten haben.