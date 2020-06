Bei der Flucht aus einem Geschäft in der Mainzer Straße hat ein Ladendieb einen Mitarbeiter zu Boden gestoßen und rannte davon in Richtung B35 und Insel Grün. Der Vorfall ereignete sich gegen 13 Uhr am Dienstagmittag in der Mainzer Straße. Der leicht verletzte Mitarbeiter folgte dem Ladendieb und verständigte die Polizei. Die Polizisten überwältigten den Ladendieb, einen 32-Jährigen aus Germersheim. Der Dieb hatte Kleidung im Wert von zirka 150 Euro gestohlen und muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten.