Mit 61 Stundenkilometern wurde am Mittwoch bei einer Geschwindigkeitskontrolle Am alten Hafen ein Autofahrer gestoppt. Mit dem neuen alten Bußgeldkatalog bedeutet diese Punktlandung Führerscheinverlust. Denn ab 31 Stundenkilometer zu schnell ist der Führerschein weg. Insgesamt hielten sich 16 Verkehrsteilnehmer nicht an die vorgegebene Geschwindigkeit. Zudem wurden ein Gurtverstoß, ein überklebtes Kennzeichen und ein Erlöschen der Betriebserlaubnis aufgrund fehlender Abnahme des Fahrwerks sanktioniert. Bei einer weiteren Kontrolle am Bahnhof in Germersheim wurden eine Ordnungswidrigkeit wegen der Benutzung des Mobiltelefons während der Fahrt, ein Gurtverstoß sowie ein weiteres Erlöschen der Betriebserlaubnis wegen diverser Fahrzeugveränderungen geahndet. Weiterhin wurden bei beiden Kontrollen mehrere Mängelberichte ausgestellt.