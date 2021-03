31 Abiturientinnen und Abiturienten der IGS Rülzheim erhielten diese Woche ihre Reifezeugnisse. Schulleitung und Kollegium freuen sich über die Auszeichnung folgender Abschlussschüler: Den Preis der Ministerin für Bildung, Stefanie Hubig, für vorbildliche Haltung und beispiellosen Einsatz in der Schule erhielt die Schülerin Michelle Bertram. Auszeichnungen des Landrats Fritz Brechtel für besondere Leistungen in allen Fächern gingen an folgende Schülerinnen und Schüler: Maximilian Rheude (Abitur-Durchschnitt 1,6), Valeria Isakov (1,8), Elias Gerhard (1,8), Leoni Lenk (1,8) und Sarah Schlindwein (1,8).

Darüber hinaus wurden folgende Förderpreise verliehen: Den ITK-Förderpreis für besondere Leistungen im Fach Mathematik erhielt Sarah Schlindwein. Der ITK-Förderpreis für besondere Leistungen im Fach Informatik ging an Jennifer Bößer, im Fach Physik wurde Benjamin Lauer ausgezeichnet. Im Fach Biologie durfte sich Valeria Isakov über den Preis des Verbandes für Biologie und Biowissenschaften (VBio) freuen. Im Fachbereich Geschichte wurde Elias Gerhardt durch den Philologenverband (PhV) geehrt. Die Gesellschaft Deutscher Chemiker (GdCh) zeichnete Emilia Bembenek und Benjamin Lauer für besondere Leistungen im Fach Chemie aus. Zusätzlich wurde Maximilian Rheude mit den Scheffelpreis der Literarischen Gesellschaft Karlsruhe für seine besonderen Leistungen im Fach Deutsch geehrt.

Als Preisträgerin des Rotary-Clubs Germersheim-SÜW wurde Leoni Lenk geehrt. Der Rotary-Club würdigt damit die besonderen Leistungen der Schülerin auf ihrem Weg zum Abitur. Die Schulgemeinschaft der IGS Rülzheim gratuliert allen Preisträgerinnen und Preisträgern.