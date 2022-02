Bei einer vermutlich illegalen Abfallentsorgung am Sonntagmorgen stürzte ein 31-Jähriger in den Rheinniederungskanal und wird seitdem vermisst. Wie dir Polizei mitteilt, fuhr er zusammen mit einem 28-Jährigen gegen 5.30 Uhr mit dem Auto auf die Brücke über den Rheinniederungskanal. Der Mann stieg dort aus um einen Abfallsack im Kanal zu entsorgen. Dabei stieg er über eine Brüstung, verlor den Halt uns stürzte in den Kanal. Bei den dann eingeleiteten Such- und Rettungsmaßnahmen wurde zunächst der Brückenbereich und der Kanal abgesucht. Aufgrund der starken Strömung wurde die Suche später auf den Altrhein ausgeweitet. Da bis zum Mittag der 31-Jährige nicht gefunden worden war, wurde die Suche zunächst eingestellt. Es waren Feuerwehr, DLRG, DRK, Taucher der Wasserschutzpolizei und ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Suchmaßnahmen werden weiter fortgesetzt.