Rülzheim. Im August waren Ilse und Jürgen Rund erstmals im von der Flutkatastrophe zerstörten Ahrtal, um vor Ort den Menschen Hilfe zu leisten. Jetzt waren sie wieder unterwegs.

Die Eindrücke des Ehepaares waren so emotional, dass sie spontan beschlossen, nach ihrer Rückkehr um weitere Spenden zu bitten. Besonders benötigt wurde Elektromaterial. Mit Hilfe der Verbandsgemeinde wurde in den sozialen Medien ein Spendenaufruf gestartet. „Wenn das Auto voll ist, fahren wir wieder“, so die beiden Runds damals im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Mittlerweile waren genug Sachspenden eingegangen, sodass Ilse und Jürgen noch einmal ins Ahrtal fahren konnten. Dabei konnten sie den Betroffenen der Flutkatastrophe über 3000 Meter Kabel und Elektroteile übergeben.