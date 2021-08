Mit dem so genannten „Shoulder Surfing“ gelingt es unbekannten Tätern, an die Geheimzahl und Geldkarte argloser Bürger zu kommen und damit Geld abzuheben. Das Phänomen ist bundesweit zu beobachten und heißt „Shoulder Surfing“. Dienstagmittag kam es in einer Bank in Rülzheim zu einem derartigen Fall. Durch die genannte Masche gelang es einem Tatverdächtigen, 3000 Euro von dem Konto seines Opfers abzubuchen. Die Polizei warnt und rät bei der Pin-Eingabe darauf zu achten, dass Fremde diese nicht beobachten können. Auf ausreichenden Sicherheitsabstand zu anderen Personen soll geachtet werden. Aufdringliche Personen oder angebliche Hilfesuchende sollen höflich aber bestimmt aufgefordert werden auf Distanz zu bleiben. Im Zweifelsfall sollte die Transaktion abgebrochen und die Karte dabei nicht aus den Augen gelassen werden.