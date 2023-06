Unbekannte Täter haben laut Mitteilung der Polizei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an einem in der Straße Am Weidensatz geparkten Lastwagen rund 300 Liter Diesel-Kraftstoff abgezapft. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.