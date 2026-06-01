Unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Restaurant in der Hauptstraße in Germersheim eingebrochen. Das teilte die Polizei mit. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumen und entwendeten rund 300 Euro Bargeld. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht bislang noch nicht fest. Die Polizei Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon 07274 958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.