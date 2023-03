Ein 30-Jähriger hat am Mittwochvormittag in der Germersheimer Innenstadt Passanten angepöbelt und Polizisten angegriffen. Die Polizei war alarmiert worden, weil ein Betrunkener mehrere Passanten angepöbelt und belästigt haben soll. Der Mann wurde in der Königstraße angetroffen. Auch gegenüber den Beamten verhielt er sich aggressiv. Letztlich wurde er in Gewahrsam genommen, teilt die Polizei mit. Bei der Fesselung habe er gezielt in Richtung der eingesetzten Beamten getreten und versucht, diese auch anzuspucken. Trotz seiner Gegenwehr konnte er gefesselt werden. Aufgrund seines Verhaltens wurde er in eine psychiatrischen Einrichtung gebracht. Laut Polizei wurde niemand verletzt; ein Strafverfahren gegen den 30-jährigen Germersheimer wurde eingeleitet.