Aus neun Ländern, darunter die Türkei, Syrien, Rumänien, Italien, Ägypten und Polen kommen 29 Menschen, die jetzt ihre Einbürgerungsurkunde erhalten haben. Seit Mittwoch sind sie deutsche Staatsbürger. Der Leitende Staatliche Beamte in der Kreisverwaltung Germersheim, Holger Mahlein, überreichte in Vertretung von Landrat Fritz Brechtel im Bürgersaal der Stadtverwaltung Germersheim die Einbürgerungsurkunden: „Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer Einbürgerung und freue mich, dass Sie in Deutschland Ihre Heimat und Ihr Zuhause gefunden haben. Nun haben Sie alle Möglichkeiten. Nutzen Sie diese und bringen sich aktiv in die Gesellschaft ein.“

Musikalisch umrahmt wurde die Einbürgerungsveranstaltung am Saxophon von Lömsch Lehmann von der Germersheimer Musikschule.