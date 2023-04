Einen Kopfstoß hat am Samstagabend ein 29-Jähriger seiner 40-jährigen Nachbarin verpasst. Laut Polizei wies Frau aus Bellheim gegen 21.35 Uhr ihren Nachbarn in der Gustav-Ullrich-Straße darauf hin, dass dessen Hund freilaufend auf der Straße unterwegs sei. Daraufhin kam es zu einem Streit, in dessen Verlauf der 29-Jährige ihr einen Kopfstoß versetzte. Die 40-Jährige trug keine offensichtlichen Verletzungen davon. Den jungen Mann erwartet laut Polizei trotzdem eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.