Ein 29-Jähriger versuchte am Dienstag gegen 22 Uhr eine Personenkontrolle eines Bekannten am Europaplatz zu stören und griff dabei einen Polizisten an. Eine Streife der Polizeidiensthundeführerstaffel traf einen der beiden Männer auf dem Bahnsteig Europaplatz torkelnd an. Es bestand die Gefahr, dass der Mann auf die Gleise stürzen könnte. Die Polizisten kontrollierte ihn, was der 29-jährige Begleiter aufs massivste störte. Trotz der Androhung, den Mann in Gewahrsam zu nehmen, ließ dieser nicht ab und wurde bei der Festnahme von einem Diensthund in den Arm gebissen. Der Angreifer wurde über Nacht in Gewahrsam genommen und muss sich wegen tätlichem Angriff gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.