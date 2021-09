Nachdem am Samstagnachmittag ein mutmaßlicher Streit in Ubstadt-Weiher unter zwei Brüdern für den 28-Jährigen tödlich verlief, ist am Montag auch der Ältere von Beiden seinen schweren Verletzungen erlegen, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Wie berichtet, war der 29-Jährige mit einer Schussverletzung per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Weiterhin unklar sind die Motivlage und der genaue Ablauf des Tatgeschehens.