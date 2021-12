Germersheim. Die Stadt Germersheim erhält weitere 284.000 Euro Städtebauförderungsmitteln aus dem Bund-Länder-Programm „Lebendige Zentren“ für die Entwicklung der Innenstadt. Das hat Innenminister Roger Lewentz (SPD) mitgeteilt.

„Germersheim will die Mittel hauptsächlich für weitere Vorbereitungsmaßnahmen sowie zur Unterstützung von privaten Modernisierungsvorhaben einsetzen“, sagt der Minister. Das Programm fördert die Erneuerung und Entwicklung von Innenstädten und Ortskernen, historischen Altstädten und Stadtteilzentren. Ziel ist die Stärkung der Zentren als nutzungsgemischte Orte für Wohnen, Arbeiten, Kultur und soziale Begegnung. Die Innenstädte seien das Gesicht der Städte und Gemeinden.

Für das Jahr 2021 werden in der Städtebauförderung insgesamt rund 90 Millionen Euro an Bundes- und Landesmitteln bereitgestellt. Zwischen 2010 bis 2020 profitierten laut Ministerium rund 200 Städte, Gemeinden und kommunale Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz mit etwa 780 Millionen Euro von der Städtebauförderung. Germersheim hat seit 2013 4,9 Millionen Euro erhalten.