Drei Männer haben am Donnerstag gegen 20.55 Uhr 28 Flaschen hochprozentigen Alkohols in einem Supermarkt in der Gutenbergstraße in Rülzheim gestohlen. Außerdem haben sie ein E-Bike mitgehen lassen. Anschließend flüchteten sie zu Fuß mit einem Einkaufstrolley. Intensive Fahndungsmaßen sind laut Polizei ohne Erfolg verlaufen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Germersheim unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.