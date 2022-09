Insgesamt 2735 Sportlerinnen und Sportler aus den Landkreisen Südliche Weinstraße und Germersheim haben sich am Sportabzeichen-Wettbewerb 2021 beteiligt – die Sparkasse Südpfalz honoriert das mit 13.550 Euro.

Von der Spendensumme gehen 10.320 Euro an Schulen und Vereine aus dem Landkreis Germersheim, wo mit 2081 Sportabzeichen den Löwenanteil der Abzeichen errungen wurde. Pro gewertetem Abzeichen sind das 5 Euro, die gespendet werden. Im Landkreis Südliche Weinstraße waren es 654 Abzeichen, die honoriert werden.

„Die Sparkasse Südpfalz ist der Partner des Sports in der Region“, ordnete Bernd Jung, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Südpfalz, bei der Spendenübergabe ein. „Dabei unterstützen wir den Spitzensport ebenso wie den Breitensport. Und gerade während Corona haben wir gesehen, wie wichtig Bewegung und Gemeinschaft für uns alle sind.“

Rudolf Storck, Präsident des Sportbundes Pfalz, dankte der Sparkasse Südpfalz bei der Übergabe: „Die Pro-Kopf-Spende für erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen des Sportabzeichens ist ein wichtiger Baustein in der Förderung des Breitensports bei uns in der Pfalz. Unsere Sportvereine und Schulen leisten mit der Durchführung des Deutschen Sportabzeichens einen wichtigen Beitrag zur Bewegungs- und Sportförderung der Bevölkerung und ich finde es großartig, dass die Sparkasse Südpfalz dieses Engagement in diesem Rahmen honoriert.“

Landräte nehmen Spende in Empfang

„Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmenden aus dem Landkreis Germersheim und der ganzen Südpfalz“, gratuliert Landrat Fritz Brechtel. Der Kreischef freut sich, dass das Sportabzeichen so großen Anklang findet: „Die Zahl der absolvierten Abzeichen zeigt wieder einmal, dass wir ein sportlicher Landkreis sind. Ich danke auch den vielen Ehrenamtlichen, die viel Zeit für die Abnahme des Abzeichens auf Sportplätzen und in Sporthallen verbringen und den Lehrkräften, die sehr engagiert Kinder und Jugendliche zur Teilnahme motivieren.“

„Gerade für Personen, die vielleicht keinen Sport treiben oder schon lange nicht mehr sportlich tätig waren, kann das Sportabzeichen ein Anreiz sein einzusteigen. Dadurch kommt man wieder in Bewegung, findet vielleicht Spaß daran und erweist sich und der eigenen Gesundheit zudem einen wichtigen Dienst“, hob SÜW-Landrat Dietmar Seefeldt hervor.

Die erfolgreichsten Teilnehmer

Schulen: SÜW: Gymnasium Alfred-Grosser-Schulzentrum mit 19 Abzeichen; GER: Europa-Gymnasium Wörth mit 701 Abzeichen.