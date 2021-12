Gegen 1.30 Uhr randalierte ein 27-Jähriger in einer Bar in der Blumenstraße und weigerte sich dieses zu verlassen. Er musste mehrmals aufgefordert werden, die Bar zu verlassen und die Polizisten nach draußen zu begleiten, schreibt die Polizei. Nach wenigen Metern habe er sich plötzlich aus dem Haltegriffe der Beamten losgerissen und versuchte erneut in den Schankraum zu gelangen. Deswegen wurde der 27-Jährige schließlich gefesselt. Dabei solidarisierten sich kurzzeitig mehrere umherstehende Besucher der Bar, welche durch weitere Polizeikräfte abgedrängt werden mussten. Beim anschließenden Transport zum Fahrzeug beleidigte der 27-Jährige die Beamten fortlaufend und leistete massiven Widerstand gegen seine vorläufige Festnahme. Der Mann musste die restliche Nacht im Polizeigewahrsam verbringen und muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten sowie Beleidigung rechnen.