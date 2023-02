Kreis Germersheim. 26 Menschen aus dem Landkreis wurde jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft verliehen.

Verbunden mit herzlichen Wünschen hat Holger Mahlein, Leitender Staatlicher Beamter in der Kreisverwaltung Germersheim, am Dienstag 26 Kreisbewohnern ihre Einbürgerungsurkunden überreicht. Sie sind von nun an deutsche Staatsbürger. Die eingebürgerten 26 Menschen kommen überwiegend aus Syrien und der Türkei sowie aus acht weiteren Ländern. „Ich gratuliere und danke Ihnen“, sagte Holger Mahlein in Vertretung von Landrat Fritz Brechtel. Mahlein sieht die Bereitschaft der Menschen, die jetzt eingebürgert wurden, und „die sich in der Bundesrepublik Deutschland mit ihren unterschiedlichen und vielfältigen Talenten und Fähigkeiten“ integrieren und engagieren werden, als „eine Bereicherung für diesen Staat“ an.