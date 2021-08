Ein tödlich verletzter Autofahrer und ein schwer verletzter Busfahrer sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am späten Sonntagabend auf der Strecke zwischen Hohenwettersbach und Wolfartsweier. Der 26-jährige Fahrer eines BMW befuhr gegen 23.30 Uhr die K9652 von Wolfartsweier kommend in Richtung Hohenwettersbach. In einer Rechtskurve kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte frontal in einen entgegenkommenden Linienbus. Der Fahrer des BMW wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 44-jährige Busfahrer wurde durch den Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Im Bus befanden sich keine weiteren Personen. Die Strecke musste zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn voll gesperrt werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 26.000 Euro.