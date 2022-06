Eine verletzte Person sowie Sachschaden von etwa 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend auf der Karlsruher Kriegsstraße in Höhe Kühler Krug ereignete. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr ein 26-Jähriger gegen 17.40 Uhr mit seinem BMW die Kriegsstraße in Richtung Zeppelinstraße. Auf Höhe Kühler Krug wollte er nach links auf die Zufahrt zur Bundesstraße B10 abbiegen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der BMW hierbei ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Werbemast auf der dortigen Verkehrsinsel. Der 26-Jährige erlitt trotz des heftigen Aufpralls offenbar nur leichte Verletzungen, informierte die Polizei. Er wurde aber von alarmierten Rettungskräften zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.