Einen aggressiven 26-Jährigen musste die Polizei am frühen Samstagmorgen in der Karlsruher Innenstadt festnehmen. Der 26-Jährige war gegen 3.45 Uhr wegen seines aggressiven Verhaltens aus einer Diskothek in der Waldstraße verwiesen worden. Auf der Straße zerschlug er zunächst eine Flasche und verletzte sich an der Hand. Anschließend bewarf er das Sicherheitspersonal und vor der Diskothek wartende Gäste mit Gläsern. Als er schließlich mit einem Stuhl auf die Wartenden losgehen wollte, gingen diese auf den 26-Jährigen zu und schlugen auf ihn ein. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten die Personen. Der 26-Jährige konnte festgehalten und kontrolliert werden. Da er weiterhin aggressiv war und zur Disco zurückgehen wollte, mussten ihm Handschellen angelegt werden. Wegen der aufgebrachten Stimmung wurde mehreren Personen Platzverweise erteilt. Der 26-Jährige wurde zur Behandlung seiner Verletzung in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt waren acht Streifenwagenbesatzungen im Einsatz.