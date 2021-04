26 Autofahrer zu schnell unterwegs. Das ist die Bilanz der Germersheimer Polizei, die an zwei Standorten am Montagvormittag die Geschwindigkeit kontrollierte. Zunächst wurde der Verkehr in der Lange Straße in Ottersheim überwacht. Dort ergaben sich elf Geschwindigkeitsverstöße. Zudem war ein Autofahrer nicht angeschnallt und ein weiterer hatte während der Fahrt sein Handy am Ohr. Bei der Kontrolle in der Sondernheimer Straße in Germersheim waren 15 Autofahrer zu schnell.