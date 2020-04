Wegen Diebstahl eines Fahrrades ermitteln Beamte der Polizeiinspektion Germersheim. Die Besitzerin hatte ihr schwarzes Fahrrad im Wert von 2500 Euro vor einem Einkaufsmarkt in der Rülzheimer Gutenbergstraße abgestellt. Nach ihrem Einkauf musste sie das Fehlen ihres Rades feststellen. Die Polizei Germersheim sucht Zeugen, welche die Tat beobachtet haben. Hinweise bitte telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.