Mit 25 Kisten, vollgepackt mit Kartoffeln, Obst und Gemüse, haben sich die Initiatoren der offenen Gärten in Bellheim auf den Weg ins Katastrophengebiet an der Ahr gemacht. Die Kisten hatten einen Wert von 750 Euro. „Wir möchten uns beim Kartoffelhof Böhm und der Familie Bierweiler für ihre tatkräftige Hilfe und den vielen Bürgern in der Verbandsgemeinde Bellheim für ihre Spendenbereitschaft bedanken“, sagt Kornelia Schirmer, eine der Initiatoren. Die Fahrt ging nach Walporzheim an der Ahr, wo das Obst und Gemüse aus der Pfalz bereits sehnsüchtig erwartet wurde. „Die Begeisterung für unsere Obst- und Gemüsekisten war riesengroß“, so Schirmer, die ankündigt, dass die Aktion auf jeden Fall weitergehen soll. Es sehe noch immer schlimm aus im Ahrtal, die Menschen bräuchten weiter Unterstützung. Der Kartoffelhof Böhm und die Initiatoren der offenen Gärten in Bellheim helfen bereits seit dem vergangenen Jahr Familie im Ahrtal.

Info



www.schirmers-green-room.de, Telefon 07272 8604 (Kartoffelhof Böhm) oder 07272 9297358 (Familie Schirmer)