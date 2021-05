Als junge „Tee-Hexe“ bezeichnete sich Verena Borger-Cambeis damals, als sie vor 25 Jahren am 4. Mai 1996 ihr erstes kleines Lädchen in der Pfarrstraße eröffnete. Neben Tee hatte sie damals schon etwas mehr anzubieten wie Gewürze, leckere Süßwaren oder eine Essig- und Ölauswahl. Mit der Zeit platzte das kleine Lädchen aus den Nähten. Sie wurde 2004 in der Ottstraße 3-5 fündig, um ihr Geschäft und Angebot zu erweitern. Auch die Kundschaft und das Angebot nahmen weiter zu - Kaffee, Feinkost, ausgewählte Spirituosen und Weine sowie Bade-/Wellness-Artikel ergänzten nunmehr das Angebot. Im April 2011 vergrößerte Borger-Cambeis abermals und zog in größere Räume im selben Gebäude. Ihr Angebot wurde um mehr Geschenkartikel erweitert. Verena Borger-Cambeis – auch an der Altwörther Kerwe aktiv beteiligt und mit Urheberin der „Glanzlichter“ zum Weihnachtsmarkt – ist immer auf der Suche nach neuen Ideen, um Augen und Gaumen zu verwöhnen. Unterstützt wird sie dabei von langjährigen Mitarbeiterinnen und ihrer Familie. Erfreut ist sie über ihren Bekanntheitsgrad über Wörth hinaus und ihre treue Stammkundschaft. Zum Jubiläum überreichte ihr Ortsvorsteher Helmut Wesper einen Blumenstrauß. Auch er freut sich über das umfangreiche Angebot und dass nach der Renovierung der Ottstraße auch eine kleine Außengastronomie in Planung ist.

