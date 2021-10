„Der Deutsche Frauenring hat auch hier in Germersheim durch zahlreiche Vorträge, Veranstaltungen und Versammlungen, Frauen zur aktiven Mitarbeit in der Gesellschaft ermutigt und tut es auch noch heute“, sagte Landrat Fritz Brechtel (CDU) bei einem Empfang im Kreishaus. Der Deutsche Frauenring feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. „Auch den Ortsring Germersheim gibt es jetzt seit 25 Jahren“, sagte die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, Lisa- Marie Trog, „und ist wichtiger Bestandteil in der Stadt Germersheim.“ Viele Veranstaltungen wurden durch ihn organisiert, wodurch er viele Frauen überhaupt erst zusammenbrachte. Die Vorsitzende „Ingeborg Baldermann gehört hier zu den besonders engagierten Frauen. Wer sich so viele Jahre ehrenamtlich für Gleichgesinnte einsetzt, verdient Respekt und Anerkennung“, so Brechtel und Trog.

Info und Kontakt



https://deutscher-frauenring.de/ortsring-germersheim/. Ingeborg Baldermann, Tel. 07274 6286, E-Mail: ingeborg.baldermann@gmx.de.

Die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, Lisa-Marie Trog, unter l.trog@kreis-germersheim.de, ist unter Telefon 07274 53-1109 erreichbar.