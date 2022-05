Beim Vatertagsfest am Hardtsee-Bruhrain soll ein 25-Jähriger auf andere losgegangen sein. Mehrere Festbesucher hatten den jungen Mann bis zum Eintreffen der Polizei gegen 00.35 Uhr auf dem Boden fixiert. Als die Beamten die Fixierung übernahmen, wehrte sich der 25-Jährige vehement und biss sogar eine Polizeibeamtin. Erst nach dem Einsatz von Pfefferspray konnte der Widerstand gebrochen und der Mann zur Dienststelle gebracht werden. Während der Fahrt beleidigte er die Polizisten unentwegt. Da der 25-Jährige erkennbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen, wogegen er sich wiederum heftig zur Wehr setzte. Glücklicherweise trugen alle eingesetzten Beamten bei dem Einsatz keine größeren Verletzungen davon und konnten ihren Dienst fortsetzen. Zeugen können sich mit Hinweisen, was auf dem Fest geschehen ist, unter der Telefonnummer 07256 93290 an das Polizeirevier Philippsburg wenden.