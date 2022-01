Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe erließ am Sonntag der zuständige Haftrichter des Amtsgerichts Karlsruhe Haftbefehl gegen einen 25-jährigen algerischen Staatsangehörigen. Ihm wird versuchter Diebstahl mit Waffen und Nötigung vorgeworfen. Er soll am Samstag gegen 15 Uhr in der Mannheimer Straße in Eggenstein-Leopoldshafen ein dort geparktes Fahrzeug aufgebrochen und nach stehlenswerten Gegenständen durchsucht haben. Nachdem zwei Passanten den Mann angesprochen hatten und die Polizei verständigen wollten, soll der Beschuldigte sie mit einem Messer bedroht haben. Auf der anschließenden Flucht zu Fuß konnte der 25-Jährige bei der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen durch eine Polizeistreife vorläufig festgenommen und das mutmaßliche Tatmesser in Tatortnähe sichergestellt werden.